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Маккаби попросил УЕФА перенести матч с Зарей в Лиге конференций

Предстоящий поединок израильской и украинской команд может не состоятся в назначенную дату.
Сегодня, 13:54
Игорь Кирюханцев / ФК Заря
Игорь Кирюханцев / ФК Заря

Из-за сложившейся ситуации в Израиле Маккаби Тель-Авив попросил УЕФА перенести будущий матч против луганской Зари в рамках Лиги конференций.

Об этом израильский клуб сообщил на своем официальном сайте.

"Футбольний клуб Маккабі Тель-Авів сьогодні вранці звернувся до УЄФА з проханням перенести матч проти луганської Зорі в Лізі конференцій, який повинен відбутися 26.10".

"Заявка в УЄФА була подана у співпраці з Маккабі Хайфа та за підтримки Ізраїльської футбольної асоціації", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что 7 октября палестинские террористической группировки ХАМАС атаковали территорию Израиля, захватив некоторые населенные пункты.

После их освобождения Израиль объявил войну террористам, которые укрываются в Секторе Газы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маккаби Тель-Авив Заря Луганск

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