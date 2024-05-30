Превзошел Роналду: Бомбардир Олимпиакоса установил рекорд плей-офф Еврокубков

Аюб Эль-Кааби сделал то, чего еще никто не делал до него.

В рамках финала Лиги конференции Олимпиакос в напряженном матче одолел Фиорентину .

Единственный гол забил Аюб Эль-Кааби в дополнительное время. Для марокканца этот гол стал 11-ым в рамках турнира. Все были забиты в плей-офф, поскольку, Олимпиакос вылетел в Лигу Конференций, заняв 3-е место в группе.

Как сообщает Squawka, форвард греческого коллектива стал первым игроком в истории, который забил 11 голов в плей-офф Еврокубков (после введения групповых этапов - прим.). По 10 голов сумели забить Криштиану Роналду, Карим Бензема и Радамель Фалькао.

Роналду и Бензема отмечались своими мячами в Лиге чемпионов, Фалькао - в Лиге Европы.

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