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Превзошел Роналду: Бомбардир Олимпиакоса установил рекорд плей-офф Еврокубков

Аюб Эль-Кааби сделал то, чего еще никто не делал до него.
Сегодня, 07:59
Аюб Эль-Кааби / Getty Images
Аюб Эль-Кааби / Getty Images

В рамках финала Лиги конференции Олимпиакос в напряженном матче одолел Фиорентину

Единственный гол забил Аюб Эль-Кааби в дополнительное время. Для марокканца этот гол стал 11-ым в рамках турнира. Все были забиты в плей-офф, поскольку, Олимпиакос вылетел в Лигу Конференций, заняв 3-е место в группе. 

Как сообщает Squawka, форвард греческого коллектива стал первым игроком в истории, который забил 11 голов в плей-офф Еврокубков (после введения групповых этапов - прим.). По 10 голов сумели забить Криштиану Роналду, Карим Бензема и Радамель Фалькао.

Роналду и Бензема отмечались своими мячами в Лиге чемпионов, Фалькао - в Лиге Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиакос еврокубки лига конференций

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Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
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