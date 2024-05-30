Олимпиакос - Фиорентина 1:0 результат и обзор финала Лиги конференций

В среду, 29 мая, прошел финал Лиги конференций, в котором сошлись Олимпиакос и Фиорентина.

На старте встречи итальянский коллектив вышел вперед, но гол был отменен после просмотра VAR. Бираги попал в офсайд.

Номинальные хозяева действовали более осторожнее, стараясь не допускать ошибок. "Фиалки" показывали атакующею игру, но голов в первом тайме не было забито.

Второй тайм прошел практически без моментов, ведь команды боялись открываться и показывали скучную игру.

В дополнительное время греки стали чуть активнее играть в атаке, что позволило им открыть счет. Автором гола стал Эль-Кааби в падении забил после подачи партнера.

"Фиалки" бросились вперед, чтобы отыграться, но им не хватило времени для того, чтобы спастись. Олимпиакос впервые в истории выиграл еврокубковый трофей.

Статистика матча финала Лиги конференций Олимпиакос - Фиорентина

Олимпиакос - Фиорентина 1:0

Гол: Эль-Кааби, 116

xG: 0.54 - 0.87

Удары: 6-17

Удары в створ ворот: 4-4

Владение мячом: 46% - 54%

Олимпиакос: Цолакис - Родиней, Рецос, Карму, Ортега (Кини, 91) - Эссе, Иборра - Поденсе (Масурас, 106), Чикинью (Орта, 77), Фортунис (Йоветич, 72) - Эль-Кааби (Эль Араби, 120+2)

Фиорентина: Терраччано - Додо, Миленкович, Мартинес Кварта, Бираги (Раньери, 106) - Мело (Джозеф Дункан, 74), Мандрагора - Гонсалес (Бельтран, 108), Бонавентура (Барак, 82), Куаме (Иконе, 82) - Белотти (Нзола, 58)

Предупреждения: Поденсе, Пасхалакис, Эль-Кааби - Мартинес Кварта, Бираги

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