Полесье отправилось на сбор в Польшу для подготовки к матчу с Олимпией в Лиге конференций

Житомирское Полесье отправилось на сборы в Варшаву (Польша), где проведет завершающий этап подготовки к матчу против Олимпии (Любляна). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Главный тренер Имад Ашур взял на заключительный сбор 28 игроков, среди которых все летние новички команды:

Вратари: Евгений Волынец, Олег Кудрик, Артем Поспелов.

Защитники: Алексей Авраменко, Сергей Чоботенко, Георги Майсурадзе, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Лукас Тейлор, Эдуард Сарапий, Артем Смоляков, Матей Матич, Жоао Виалле.

Полузащитники: Александр Назаренко, Богдан Панчишин, Борис Крушинский, Пайшао, Артем Козак, Руслан Бабенко, Таллес Коста, Димитар Трайков, Эмиль Мустафаев, Богдан Кушниренко, Алексей Гуцуляк, Дмитрий Шастал.

Нападающие: Филипп Будковский, Луифер Эрнандес, Адмир Бристрич.

Первый матч с Олимпией Полесье проведет в Любляне 25 июля. Ответная встреча состоится 1 августа.

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