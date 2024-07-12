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Полесье подписало очередного игрока Днепра-1

Эдуард Сарапий присоединился к стану "волков".
Сегодня, 11:29
Эдуард Сарапий / Getty Images
Эдуард Сарапий / Getty Images

Житомирское Полесье осуществило очередной довольно громкий трансфер по меркам УПЛ.

Как сообщает преслсужба клуба, к коллективу Имада Ашура присоединился украинский центрбек Эдуард Сарапий. Финансовые детали трансфера не сообщаются.

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Сарапий перешел в Полесье из Днепра-1. Ранее из этой команды в житомирян перешли также Руслан Бабенко, Алексей Гуцуляк и Евгений Волынец.

В прошлом сезоне 25-летний футболист провел 33 матча, забив 2 гола и отдав 4 ассиста во всех турнирах

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