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Чехия - Португалия 0:4 Видео голов и обзор матча Лиги наций

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:21
Чехия - Португалия / Getty Images
Чехия - Португалия / Getty Images
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В рамках пятого тура Лиги наций сборная Португалии на выезде разгромила национальную команду Чехии (4:0).

В первом тайме португальская команда отправила в ворота соперника два гола: сначала забил Далот, а затем свой момент реализовал Фернандеш. В компенсированное время Чехия могла сократить отставание, но Шик не реализовал пенальти.

Во втором тайме Далот уже оформил дубль, а точку в матче поставил Жота.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Чехия - Португалия:

Чехия - Португалия 0:4
Голы: Далот, 33, 52, Фернандеш, 45+2, Жота, 82

Чехия: Вацлик – Зима, Брабец (Кудела, 22), Эмелка – Цоуфал, Соучек (Кухта, 77), Крал, Зелени (Влканова, 64) – Барак (Шевчик, 63), Шик, Гложек (Черны, 64).

Португалия: Кошта - Далот, Диаш, Данилу (Мариу, 84), Руи - Карвалью (Пальинья, 77), Фернандеш (Нунеш, 77), Невеш - Б. Силва (Орта, 67), Роналду, Леау (Жота, 67) .

На 45+6-й минуте Патрик Шик (Чехия) не забил пенальти (промах).

Источник: MEGOGO

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