Миколенко - лучший игрок матча с Шотландией по версии WhoScored
Защитник отыграл немного лучше своих партнеров.
В рамках шестого и решающего тура Лиги наций Украина встретилась с Шотландией и не смогла ее победить (0:0).
По завершению поединка статистический портал WhoScored оценил игру каждого футболиста в составе обеих команд.
Наиболее высокую оценку от сайта получил левый защитник Эвертона Виталий Миколенко - 7.2.
Напомним, в случае победы сборная Украины могла выйти в плей-офф турнира, где теперь выступит именно "тартановая армия".