Миколенко - лучший игрок матча с Шотландией по версии WhoScored

Защитник отыграл немного лучше своих партнеров.

В рамках шестого и решающего тура Лиги наций Украина встретилась с Шотландией и не смогла ее победить (0:0).

По завершению поединка статистический портал WhoScored оценил игру каждого футболиста в составе обеих команд.

Наиболее высокую оценку от сайта получил левый защитник Эвертона Виталий Миколенко - 7.2.

Напомним, в случае победы сборная Украины могла выйти в плей-офф турнира, где теперь выступит именно "тартановая армия".