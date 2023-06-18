В Лиге наций будет новый чемпион: как завершились прошлые финалы

Лига наций - относительно молодой турнир, который проводится под эгидой УЕФА с 2018 года. Идея была в том, чтобы заменить товарищеские матчи, которые не вызывают большого интереса у зрителей, на что-то более увлекательное.

Так как турнир проводится с интервалом в два года, на данный момент лишь две сборные выигрывали его. А в этом году мы узнаем имя третьей страны, которая впишет свое имя в историю турнира. Однако для начала вспомним, исходы предыдущих финалов Лиги наций.

9 июня 2019 года

Португалия - Нидерланды 1:0

Португальцы легко прошли в финал, благодаря хет-трику Роналду в ворота сборной Швейцарии, а вот подопечным Кумана пришлось отыграть 120 минут против англичанин, решив все в дополнительное время. И в первом тайме хозяева смотрелись намного лучше голландцев.

Источник: Getty Images

Во втором тайме картина матча не менялась, Нидерланды контролировали мяч, но ничего не создавали, а Португалия атаковала опасно и много. Единственный гол во этой встрече забил Гонсалу Гедеш после шикарного паса Бернарду Силвы.

Команда Кумана даже после пропущенного гола не смогла найти в себе силы создать гол, так что Португалия уверенно довела матч до победы, став первым чемпионом Лиги наций.

Источник: Getty Images

Португалия - Нидерланды 1:0

Гол: Гедеш, 60

Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Фонте, Геррейру — Перейра, Карвальо (Невеш, 90+3), Б. Фернандеш (Моутиньо, 81) — Б. Силва, Роналду, Гедеш (Р. Силва, 75)

Нидерланды: Силлессен — Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд — де Роон (Л. де Йонг, 81), Ф. де Йонг, Вейналдум — Бергвейн (ван де Бек, 60), Депай, Бабель (Промес, 46)

10 октября 2021 года

Испания - Франция 1:2

Впустя два года все так же хозяева были фаворитами, одолев без проблем Италию в полуфинале. А вот подопечным Дешама с боем пришлось прорываться через сборну Бельгии.

Источник: Getty Images

В первом тайме обе команды демонстрировали футбол, действительно достойный финала, однако обеспечить себе преимущество не удавалось никому. А во втором тайме Упамекано заснул на поле, чем воспользовался Ойарсабаль и открыл счет.

Однако "фурия роха" не долго праздновали, ведь в следуюей атаке счет сравнял Карим Бензема. А на 80й минуте Килиан Мбаппе забил матч из офсайда, и к удивлению публики мяч был засчитан. После матча много кто обсуждал эту тему, но Франция все равно стала вторым чемпионом в истории Лиги наций.

Источник: Getty Images

Испания - Франция 1:2

Голы: Ойарсабаль, 64 – Бензема, 66, Мбаппе, 80

Испания: Унаи Симон - Аспиликуэта, Лапорт, Эрик Гарсия, Алонсо - Гави (Коке, 75), Родри (Форнальс, 84), Бускетс - Ферран Торрес (Мерино, 84), Ойарсабаль, Сарабия (Пино, 61).

Франция: Льорис - Кимпембе, Варан (Упамекано, 43), Кунде - Эрнандес, Павар (Дюбуа, 79), Погба, Тчуамени - Гризманн (Верету, 90), Мбаппе, Бензема.

18 июня 2023 года

Хорватия - Испания

Хорватия впервые в своей истории вышла в финал Лиги наций, разбив хозяев турнира Нидерланды. В то время как Испания второй раз подряд доходит до финала, обыграв в предыдущей стадии итальянцев, хотя уже не так уверенно, как раньше.

Нас точно ожидает огненный матч, ведь команды между собой всегда разыгрывают шикарное футбольное представление. Их последняя встреча на Евро-2020 закончилась со счетом 5:3 в пользу "фурии роха", так что хорваты хотят реванш. Плюс команда Далича точно устала от серебряных и бронзовых медалей.

Источник: Getty Images

Ориентировочные составы

Хорватия: Ливакович - Юранович, Вида, Шутало, Перишич - Модрич, Брозович, Ковачич - Пашалич, Крамарич, Иванушец

Испания: Унай Симон - Карвахаль, ле Норман, Ляпорт, Альба - Родри, Марино, ﻿Асенсио, Гави, Фати - Мората

Прогноз: Хорватия - Испания 3:2