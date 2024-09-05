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Пихаленок - о матче против Албании в Лиге наций: Играют в силовой футбол

Полузащитник поделился ожиданиями от старта в Лиге наций.
Сегодня, 09:55
Александр Пихаленок / ФК Динамо Киев
Александр Пихаленок / ФК Динамо Киев

Сборная Украины уже 7 сентября проведет первый матч в новом сезоне Лиги наций – подопечные Сергея Реброва в номинально домашнем матче встретятся с командой Албании.

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Вернувшийся в сборную полузащитник "сине-желтых" Александр Пихаленок оценил уровень готовности национальной команды к мату и рассказал о тяжелом периоде в Динамо:

"Конечно, что скучал. Рад вернуться в национальную сборную. Главное - проявить себя и победу в каждом матче.

Усталости нет, потому что только начало сезона. Да, наездились, очень тяжелые матчи были. Сейчас у нас второй день уже восстановление. С завтрашнего дня начнутся физические упражнения на выносливость. Поэтому будем готовиться к Албании уже.

Да, смотрел матчи. Что чешские албанцы играют в силовой футбол. Особенно чехи, албанцы - закрываются и действуют на контратаках. Очень интересные команды", - цитирует Пиленка портал ВЗБИРНА.

Напомним, номинально домашний для Украины матч Лиги наций с Албанией состоится в субботу, 7 сентября, в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena и начнется в 21.45 по киевскому времени. 10 сентября "сине-желтые" сыграют против Чехии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Лига наций Александр Пихаленок

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