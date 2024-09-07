iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Украина - Албания: превью матча, ориентировочные составы и прогноз

ISPORT представляет анонс матча Лиги Наций Албания - Украина
Сегодня, 11:50

В субботу, 7 сентября, в Праге состоится матч Лиги Наций, где сборная Украины сыграет против Албании

Обе национальные команды сыграют свой первый поединок после участия на чемпионате Европы-2024 в Германии.

Поединок между Украиной и Албанией состоится на стадионе клуба Славия Прага, который носит название Епет Арена. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина - Албания

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция игры сборных Украины и Албании в рамках Лиги Наций, где можно смотреть ход противостояния. Матч начнется 7 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO. Здесь матч покажет канал «MEGOGO Футбол 1»;

Источник: УАФ

Перед матчем

Как было сказано ранее, обе команды проведут первый матч после Евро, где и Украина и Албания не смогли выйти из группы.

"Желто-синие" проиграли Румынии (0:3), победили Словакию (2:1) и сыграли в нулевую ничью с Бельгией. "Орлы" проиграли Испании (0:1) и Италии (1:2), а с Хорватией сыграла вничью.

Стоит отметить, что коллектив Сергея Реброва, как и подопечные Сильвинью понесли потери перед очным поединком. В стане хозяев сыграть не сможет Артем Довбык, а за гостей не выйдет на поле Берат Джимсити.

Источник: УАФ

Между сборными состоялось на данный момент 6 матчей. 5 раз триумфовала Украина, еще однажды была ничья. Матч, где команды «разошлись миром» состоялся в 2005 году в рамках отбора на ЧМ-2006 и закончился со счетом 2:2.

Последний поединок между Украиной и Албанией состоялся в 2018, тогда наша сборная победила 1:4.

Ориентировочные составы

Обе команды, вероятно, будут относиться к Лиге Наций достаточно серьезно, ведь это дополнительный шанс пробиться на Мундиаль, поэтому, стоит ожидать оптимальные составы.

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Бондарь, Миколенко - Бражко, Зинченко, Судаков - Цыганков, Яремчук, Мудрик

Албания: Стракоша - Балию, Аети, Кумбулла, Митай - Рамадани, Асслани, Лачи - Асени, Манай, Байрам

Прогноз

Сборная Украины по подбору исполнителей сильнее албанцев, поэтому, «на бумаге» является фаворитом, впрочем, Албания на Евро показала, что умеет неплохо играть в обороне и действовать на контратаках, хотя и проиграла в двух из трех матчей.

С другой стороны, как было сказано ранее, лидер албанской обороны и капитан сборной Берат Джимсити пропустит матч, что делает его команду значительно слабее, а матч для Украины значительно легче, поэтому, рискнем предсказать уверенную победу Украины.

Прогноз ISPORT: победа Украины со счетом 3:1.

Напомним, на ISPORT есть расписание всех матчей Лиги наций

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Звезда OnlyFans спровоцировала известного инсайдера на пикантную фразу Звезда OnlyFans спровоцировала известного инсайдера на пикантную фразу
Хэмилтон признался, что ему не понравился его первый чемпионский сезон с Мерседес Хэмилтон признался, что ему не понравился его первый чемпионский сезон с Мерседес
Украина – Албания: прогноз на матч Лиги наций Украина – Албания: прогноз на матч Лиги наций
Украина - Албания: сборные определились, в каких формах выйдут на матч Лиги наций Украина - Албания: сборные определились, в каких формах выйдут на матч Лиги наций
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги наций (Нидерланды - Босния, Германия - Венгрия), поединок Украины и Ворскла в Лиге чемпионов
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров

Последние новости

Европа14:25
Звезда OnlyFans спровоцировала известного инсайдера на пикантную фразу
Формула 114:08
Хэмилтон признался, что ему не понравился его первый чемпионский сезон с Мерседес
Лига наций14:05
Украина – Албания: прогноз на матч Лиги наций
Лига наций13:58
Украина - Албания: сборные определились, в каких формах выйдут на матч Лиги наций
Бокс13:50
Сауль Альварес назвал условия для реванша с Биволом
Теннис13:48
Мама Энди Маррея получила в подарок печенье с изображением ее обнаженного сына
Олимпийские игры13:20
Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: наши спортсмены завоевали уже 69 наград
Киберспорт13:20
The International: Онлайн трансляции матчей второй фазы
Олимпийские игры13:12
Синюк завоевал первую для Украины медаль Паралимпиады-2024 в гребле на байдарках и каноэ
Формула 113:04
Райкконен: Думаю, Мерседес знает, как подготовить Антонелли к первому сезону в Формуле-1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK