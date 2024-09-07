Украина - Албания: превью матча, ориентировочные составы и прогноз
В субботу, 7 сентября, в Праге состоится матч Лиги Наций, где сборная Украины сыграет против Албании
Обе национальные команды сыграют свой первый поединок после участия на чемпионате Европы-2024 в Германии.
Поединок между Украиной и Албанией состоится на стадионе клуба Славия Прага, который носит название Епет Арена. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Где смотреть матч Украина - Албания
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция игры сборных Украины и Албании в рамках Лиги Наций, где можно смотреть ход противостояния. Матч начнется 7 сентября в 21:45 по киевскому времени.
Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO. Здесь матч покажет канал «MEGOGO Футбол 1»;
Перед матчем
Как было сказано ранее, обе команды проведут первый матч после Евро, где и Украина и Албания не смогли выйти из группы.
"Желто-синие" проиграли Румынии (0:3), победили Словакию (2:1) и сыграли в нулевую ничью с Бельгией. "Орлы" проиграли Испании (0:1) и Италии (1:2), а с Хорватией сыграла вничью.
Стоит отметить, что коллектив Сергея Реброва, как и подопечные Сильвинью понесли потери перед очным поединком. В стане хозяев сыграть не сможет Артем Довбык, а за гостей не выйдет на поле Берат Джимсити.
Между сборными состоялось на данный момент 6 матчей. 5 раз триумфовала Украина, еще однажды была ничья. Матч, где команды «разошлись миром» состоялся в 2005 году в рамках отбора на ЧМ-2006 и закончился со счетом 2:2.
Последний поединок между Украиной и Албанией состоялся в 2018, тогда наша сборная победила 1:4.
Ориентировочные составы
Обе команды, вероятно, будут относиться к Лиге Наций достаточно серьезно, ведь это дополнительный шанс пробиться на Мундиаль, поэтому, стоит ожидать оптимальные составы.
Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Бондарь, Миколенко - Бражко, Зинченко, Судаков - Цыганков, Яремчук, Мудрик
Албания: Стракоша - Балию, Аети, Кумбулла, Митай - Рамадани, Асслани, Лачи - Асени, Манай, Байрам
Прогноз
Сборная Украины по подбору исполнителей сильнее албанцев, поэтому, «на бумаге» является фаворитом, впрочем, Албания на Евро показала, что умеет неплохо играть в обороне и действовать на контратаках, хотя и проиграла в двух из трех матчей.
С другой стороны, как было сказано ранее, лидер албанской обороны и капитан сборной Берат Джимсити пропустит матч, что делает его команду значительно слабее, а матч для Украины значительно легче, поэтому, рискнем предсказать уверенную победу Украины.
Прогноз ISPORT: победа Украины со счетом 3:1.
Напомним, на ISPORT есть расписание всех матчей Лиги наций
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