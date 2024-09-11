Тренер сборной Чехии - о победе над Украиной: Было ощущение, что мы играли на выезде

Национальная сборная Чехии одержала победу над сборной Украины в матче второго тура группового этапа Лиги наций (3:2).

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Главный тренер чешской сборной Иван Гашек подвел итоги матча, оценив болельщиков "сине-желтых":

"Сегодня была большая самоотдача моих футболистов, поэтому я доволен. Да, на последних минутах поединка напряжение у наших ворот было большим. Я бы даже сказал - очень большим. Соперник создавал очень много моментов, и нам стоит хорошо проанализировать эти эпизоды.

Игра была тяжелой, ведь болельщики сборной Украины неистово поддерживали свою команду. Порой было такое чувство, что мы играем не дома, а на выезде", - цитирует Гашека УАФ.

Напомним, после двух сыгранных туров квартет возглавляет сборная Грузии, одержавшая две победы, национальная сборная Украины находится на последнем месте своей группы.

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