iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер сборной Чехии - о победе над Украиной: Было ощущение, что мы играли на выезде

Иван Гашек доволен самоотдачей своих подопечных.
Сегодня, 08:10
Иван Гашек / УАФ
Иван Гашек / УАФ

Национальная сборная Чехии одержала победу над сборной Украины в матче второго тура группового этапа Лиги наций (3:2).

Читай также: Ребров - о поражении от Чехии: Все решили ошибки в обороне

Главный тренер чешской сборной Иван Гашек подвел итоги матча, оценив болельщиков "сине-желтых":

"Сегодня была большая самоотдача моих футболистов, поэтому я доволен. Да, на последних минутах поединка напряжение у наших ворот было большим. Я бы даже сказал - очень большим. Соперник создавал очень много моментов, и нам стоит хорошо проанализировать эти эпизоды.

Игра была тяжелой, ведь болельщики сборной Украины неистово поддерживали свою команду. Порой было такое чувство, что мы играем не дома, а на выезде", - цитирует Гашека УАФ.

Напомним, после двух сыгранных туров квартет возглавляет сборная Грузии, одержавшая две победы, национальная сборная Украины находится на последнем месте своей группы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Чехии Иван Гашек

Статьи по теме

Цыганик раскритиковал звезду Динамо после поражения сборной Украины в матче Лиги наций Цыганик раскритиковал звезду Динамо после поражения сборной Украины в матче Лиги наций
Шульц - о победе над Украиной: Было сложно Шульц - о победе над Украиной: Было сложно
Ліга націй: Украина занимает последнюю строчку в своей группе Ліга націй: Украина занимает последнюю строчку в своей группе
Винисиус извинился за поражение сборной Бразилии Винисиус извинился за поражение сборной Бразилии
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Футбол сегодня: Нидерланды - Германия, Украина - Чехия, матчи Лиги наций и Украина в отборе на Евро U-21
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров

Последние новости

Лига наций11:24
Цыганик раскритиковал звезду Динамо после поражения сборной Украины в матче Лиги наций
Другие страны10:58
Винисиус извинился за поражение сборной Бразилии
Лига наций10:28
Шульц - о победе над Украиной: Было сложно
Легкая атлетика10:27
Фельфнер также получил допуск к финалу Бриллиантовой лиги
Лига наций10:08
Ліга націй: Украина занимает последнюю строчку в своей группе
Лига наций09:58
Чехия - Украина: назван лучший игрок "сине-желтых" в матче Лиги наций
Другие страны09:40
Аргентина и Бразилия неожиданно проиграли свои матчи на квалификации к ЧМ-2026
Европа09:16
Роналду назвал будущих обладателей Золотого мяча - португалец составил интересный список
Другие страны08:45
Почеттино возглавил национальную сборную США
Лига наций08:10
Тренер сборной Чехии - о победе над Украиной: Было ощущение, что мы играли на выезде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK