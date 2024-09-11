Ребров - о поражении от Чехии: Все решили ошибки в обороне

Это же было уже.

Сергей Ребров высказался о поражении сборной Украины в матче против Чехии.

По словам рулевого «желто-голубых», главной причиной случившегося стала плохая игра его подопечных в обороне.

"Мы расстроены результатом, проиграли важный для нас матч. Но я благодарен игрокам, они пытались спасти поединок. Я считаю, что в первом тайме Чехия была очень агрессивной, было тяжело создавать.

В этом матче все решили ошибки, которые мы совершили в обороне. Даже когда мы забиваем два гола. Второй тайм был интенсивный, интересный, мы могли забивать больше. Мы проиграли игру из-за своих ошибок".

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Также украинский специалист сказал, играла ли сборная Украины достаточно агрессивно по его мнению.

"Я не говорил, что мы не играли агрессивно. Да, Чехия дома играла очень агрессивно. Но и мы пытались отбирать мяч, после пропущенного гола мы много прессинговали, сравняли счет благодаря прессингу и отбору. Я не могу сказать, что мы не были агрессивны. И во втором тайме мы старались все делать. Еще раз говорю, я благодарен игрокам, они сделали все. Если посчитать, сколько мы создали моментов, то этого хватило бы на несколько игр".

Напомним, ранее Ребров высказался относительно возможной отставки из сборной Украины.

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