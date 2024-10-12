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Футбол

Мудрик - лучший игрок матча Украина - Грузия

Вингер провел отличный поединок.
Сегодня, 00:26
Ми / УАФ
Ми / УАФ

В рамках 3-го тура Лиги наций сборная Украины минимально победила сборную Грузии .

Статистические порталы SofaScore и WhoScored опубликовали оценки по итогам поединка. Оба сайта признали лучшим Михаила Мудрика.

SofaScore поставил автору единственного и победного гола 8.3. Так же оценил игру вингера и WhoScored.

Худшим в составе Украины стал Артем Довбик с оценками 6.3 и 6.2 соответственно. На SofaScore это худшая оценка у обеих команд, а вот WhoScored поставил 6.0 голкиперу Грузии Гиорги Мамардашвили.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина грузия Михаил Мудрик

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