Мудрик - лучший игрок матча Украина - Грузия

В рамках 3-го тура Лиги наций сборная Украины минимально победила сборную Грузии .

Статистические порталы SofaScore и WhoScored опубликовали оценки по итогам поединка. Оба сайта признали лучшим Михаила Мудрика.

SofaScore поставил автору единственного и победного гола 8.3. Так же оценил игру вингера и WhoScored.

Худшим в составе Украины стал Артем Довбик с оценками 6.3 и 6.2 соответственно. На SofaScore это худшая оценка у обеих команд, а вот WhoScored поставил 6.0 голкиперу Грузии Гиорги Мамардашвили.

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