"Мечта стала реальностью": Калюжный - о победном дебюте за сборную Украины в Лиге наций

Дебютант сборной Украины Иван Калюжный подвел итоги победного матча против сборной Грузии в Лиге наций, разделившись впечатлениями от своего дебюта:

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"Спасибо за поздравление. Действительно, сыграть за национальную команду было для меня мечтой. Спасибо тренеру за доверие. Также спасибо тренеру в подготовившем меня клубе. Это была мечта, которая стала реальностью. Ребята поздравили. Перед матчем я был настроен выходить и играть только на победу, помогать своей команде.

Грузия – лидер группы и всем соперникам против них было непросто. Но тем и более интересная игра, если она непростая. Надеюсь, мы выполнили все наставления тренера. Грузины сильны индивидуально, особенно группа атаки. С ними непросто было играть.

Мое предупреждение в первом тайме? Не очень хорошо, когда почти в начале поединка полузащитник получает предупреждение еще и в таком моменте. Не нужно было этого делать. В следующий раз не буду делать этого, чтобы не думали весь матч, как сыграть осторожнее", – сказал Калюжный.

Напомним, следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут против Чехии. Игра состоится в понедельник, 14 октября.

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