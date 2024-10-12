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Дебютант сборной Украины прокомментировал победу над Грузией

Дмитрий Крыськив получил больше удовольствия от триумфа чем от участия в матче.
Вчера, 23:30

Новоиспеченный полузащитник сборной Украины Дмитрий Крыськив поделился мыслями об игре против Грузии, которая стала для него дебютной в футболке «сине-желтых».

По словам Крыськива, он получил больше радости от результата, чем от факта выхода на поле.

«Сто процентов [больше удовольствия] от победы, [чем от дебюта].

Очень рад, что мы одержали эту важную победу после такого сложного периода. Было два поражения и надо было выйти сегодня и показать наш украинский характер, что мы дали такую положительную реакцию после этих поражений».

Футболист также отметил, что эта победа придаст уверенности коллективу Сергея Реброва.

«Эта победа придаст нам уверенности и такой мотивации, что мы можем играть и добывать положительный результат с хорошей игрой», - сказал Крыськив в комментарии Ютуб-каналу УАФ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина грузия

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