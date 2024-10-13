Англия уверенно разобралась с Финляндией в 4-м туре Лиги наций

Подопенчеы Ли Карсли отквитались за поражение в прошлом туре.

В воскресенье, 13 октября, сборная Финляндии принимала дома сборную Англии в рамках 4-го тура Лиги наций.

Гостям нужно было срочно поквитаться за поражение в прошлом туре, потому уже в первые 15 минут Англия создала множество моментов. А уже на 18-й минуте Грилиш открыл счет с передачи Гомеса.

После пропущенного гола Финляндия попыталась атаковать большими силами, но гости уверенно контролировали мяч. Однако вскоре давление дало свои плоды, и хозяева создали два отличных момента, почти сравняв счет.

Второй тайм начался снова с момента от финов, но Фредрику Йенсену снова немного не хватило для гола. После этого Англия вновь перехватила инициативу, и на 74-й минуте Александер-Арнольд отличился красивым голом со штрафного.

На последней десятиминутке матча тоже было жарко, обе команды оставались нацеленными на ворота, и обем удалось отличиться по разу - свои голы забили Деклан Райс и Артту Хосконен.

Статистика матча Финляндия - Англия четвертого тура Лиги наций

Финляндия - Англия 1:3

Голы: Хосконен, 87 - Грилиш, 18, Александер-Арнольд, 74, Райс, 84

Ожидаемые голы (xG): 1.24 - 1.63

Владение мячом: 31% - 69%

Удары: 13 - 15

Удары в створ: 3 - 6

Фолы: 7 - 7

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