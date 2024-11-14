Матч Франция - Израиль установил антирекорд

В четверг, 14 ноября, Франция принимает дома Израиль в рамках 5-го тура Лиги наций.

Игра проходит в Париже на Стад де Франс, где на текущий момент полно пустующих мест.

RMC Sport передает, что за игрой следят 20 тысяч болельщиков - это антирекорд для французской арены.

Напомним, Стад де Франс был построен еще в 1998 году, его вместительность - почти 82 тысячи людей.

На момент написания заметки счет в матче 0:0.

Ранее также сообщалось, что знаменитая трасса продлила контракт с Формулой-1.

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