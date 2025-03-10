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Футбол

Форвард Аль-Хиляля оказался в больнице из-за переутомления

Александар Митрович только вернулся в состав после травмы.
Сегодня, 13:44
Александар Митрович / Getty Images
Александар Митрович / Getty Images

Нападающий Аль-Хиляля Александар Митрович попал в больницу, сообщает Arriyadiyah.

Во время одной из тренировок серба стало плохо, а медицинский персонал обнаружил у футболиста аритмию. После чего его срочно отправили в больницу.

Врачи действительно констатировали у игрока аритмию, которая с большой долей вероятности была вызвана переутомлением.

Напомним, что Митрович не играл два месяца из-за травмы, вернувшись в состав лишь 7 марта. Серб вышел на замену, сыграл 23 минуты и забил гол.

В текущем сезоне у 30-летнего форварда на счету 25 матчей, в которых он забил 21 гол.

Ранее также сообщалось, что Байер надолго потерял своего лидера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александар Митрович

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