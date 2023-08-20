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Аль-Хиляль официально объявил о подписании Митровича

Фулхэм заработал солидные деньги.
Сегодня, 01:05
Александар Митрович / AlHilal Saudi Club
Александар Митрович / AlHilal Saudi Club

Саудовский Аль-хиляль закончил переход Александара Митровича из Фулхэма.

Сербский нападающий обошелся клубу в 45 млн фунтов, что стало клубным рекордом "дачников".

За Фулхэм Александар провел шесть сезонов, но в это трансферное окно потребовал переход, который сейчас и состоялся. 

Контракт с 28-летним сербом подписан до 2026 года, зарплата игрока не раскрывается.

Также немного ранее клуб представил своего новичка крутым видео с фанатами игрока.

Также напомним, что ранее братья Беллингемы отметились необычным достижением.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Аль-Хиляль Александар Митрович

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