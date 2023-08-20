Аль-Хиляль официально объявил о подписании Митровича
Фулхэм заработал солидные деньги.
Саудовский Аль-хиляль закончил переход Александара Митровича из Фулхэма.
Сербский нападающий обошелся клубу в 45 млн фунтов, что стало клубным рекордом "дачников".
За Фулхэм Александар провел шесть сезонов, но в это трансферное окно потребовал переход, который сейчас и состоялся.
Контракт с 28-летним сербом подписан до 2026 года, зарплата игрока не раскрывается.
Также немного ранее клуб представил своего новичка крутым видео с фанатами игрока.
He is on fire 🔥 #MitroHilali 💙— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 19, 2023
pic.twitter.com/Zx6qfvypK1
Также напомним, что ранее братья Беллингемы отметились необычным достижением.
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