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Дж. Беллингем сделал дубль за две разные команды в один день

Братья, возможно, установили уникальное достижение.
Сегодня, 22:31
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Интересное достижение сегодня заработали Джуд и Джоб Беллингемы.

Напомним, что у звезды Реала есть 17-летний брат Джоб Беллингем, который выступает в Чемпионшипе за Сандерленд.

В субботу, 19 августа, Джуд оформил дубль за Реал в матче против Альмерии. В это же самое время его брат также оформил дубль, но за Сандерленд в матче против Ротерхэма.

Парни даже забили свои голы почти на одинаковых минутах. Старший брат отличился на 22-й и 52-й минутах, а младший - на 19-й и 60-й. 

Ранее, напомним, Линекер вульгарно оценил действия Бруну Фернандеша в матче против Тоттенхэма.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джуд беллингем

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