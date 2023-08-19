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Капитан МЮ одним движением "вызвал эрекцию" у легенды Тоттенхэма

Гари Линекер остался под впечатлением от португальца.
Сегодня, 22:08
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Гари Линекер довольно неприлично прокомментировал действия Бруну Фернандеша в матче против Тоттенхэма.

Напомним, сегодня "шпоры" на своем поле обыграли манчестерский клуб. В матче было много интересных моментов, но Линекера зацепил один конкретный.

На 23-й минуте поединка капитан МЮ легко и непринужденно отправил навес на Рэшфорда рабоной. К сожалению, Маркус оказался в оффсайде.

Однако движение португальца настолько понравилось Гари Линекеру, что тот незамедлительно рассказал об этом в своем Твиттере.

"Эта рабона от Бруну настолько хороша, что у меня аж встал... что уже неплохо в моем возрасте", – написал 62-летний экс-нападающий сборной Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гари Линекер бруну фернандеш

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