Капитан МЮ одним движением "вызвал эрекцию" у легенды Тоттенхэма

Гари Линекер остался под впечатлением от португальца.

Гари Линекер довольно неприлично прокомментировал действия Бруну Фернандеша в матче против Тоттенхэма.

Напомним, сегодня "шпоры" на своем поле обыграли манчестерский клуб. В матче было много интересных моментов, но Линекера зацепил один конкретный.

На 23-й минуте поединка капитан МЮ легко и непринужденно отправил навес на Рэшфорда рабоной. К сожалению, Маркус оказался в оффсайде.

Однако движение португальца настолько понравилось Гари Линекеру, что тот незамедлительно рассказал об этом в своем Твиттере.

"Эта рабона от Бруну настолько хороша, что у меня аж встал... что уже неплохо в моем возрасте", – написал 62-летний экс-нападающий сборной Англии.

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