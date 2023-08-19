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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: результат матча

"Дьяволам" сегодня не хватило удачи.
Сегодня, 21:31
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В субботу, 19 августа, в рамках 2-го тура АПЛ Тоттенхэм принимал дома Манчестер Юнайтед.

В первые 20 минут матча "дьяволы" были неостановимы, но несмотря на десятки атак, забить так и не удалось. На 26-й минуте мяч попал в руку защитнику "шпор", но судья не стал ставить пенальти. Вероятно, этот момент и решил исход поединка.

В начале второго тайма Тоттенхэм вышел вперед благодаря голу Сарра. МЮ старался ответить, но создать гол не удавалось, Викарио и створ ворот отразили все мячи. А в самом конце матча еще один совершенно дурацкий гол залетел в ворота гостей после серии рикошетов.

По итогу при равной игре по статистике, МЮ смотрелся несколько лучше, но реализация была просто отвратительной. Или же подопечным Постекоглу просто повезло больше.

Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед второго тура АПЛ

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0
Гол: Сарр, 49, Дэвис, 83

Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 15 - 17
Удары в створ: 7 - 5
Атаки: 90 - 95

Тоттенхэм: Викарио - Порро (Эмерсон, 88), Ромеро, ван де Вен, Удоджи (Дэвис, 70) - Мэддисон, Биссума, Кулусевски (Соломон, 88), Сарр (Хейбьерг, 76), Сон Хын Мин - Ришарлисон (Перишич, 70).

Манчестер Юнайтед: Онана - Уан-Биссака (Диогу Далот, 66), Варан, Мартинес, Шоу - Каземиро, Бруну Фернандеш, Маунт (Пельистри, 85), Антони (Эриксен, 66), Гарначо (Санчо, 66) - Рэшфорд (Марсьяль, 85).

Предупреждения: Удоджи, 63 - Уан-Биссака, 33, Антони, 38, Фернандеш, 39

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