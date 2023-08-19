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Скандальный форвард Фулхэма за огромную сумму перейдет в Аль-Хиляль Неймара

"Дачники" выручат хорошие деньги за игрока, который не хочет выступать за клуб.
Сегодня, 18:03
Александар Митрович / Getty Images
Александар Митрович / Getty Images

Фулхэм и Аль-Хиляль договорились о трансфере форварда Александара Митровича, сообщает Фабрицио Романо.

За 28-летнего серба лондонский коллектив получит чуть более 50 миллионов евро. С самим игроком клуб из Эр-Рияда подпишет трехлетний контракт.

Долгое время Фулхэм упирался и не хотел продавать Митровича, что его разозлило. В итоге нападающий заявил, что больше не собирается играть за англичан, требуя принять предложение Аль-Хиляля.

В прошлом сезоне Александар Митрович принял участие в 28 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 4 результативные передачи.

Напомним, что недавно Аль-Хиляль оформил многомиллионный трансфер Неймара из ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фулхэм Аль-Хиляль Александар Митрович

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