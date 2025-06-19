Легенда сборной Аргентины вернулся в бразильский клуб

Аргентинский специалист Эрнан Креспо вернулся к тренерской практике.

Напомним, что экс-форвард находился без работы в течение последних девяти месяцев после ухода из Аль-Айна.

В итоге Креспо получил предложение вновь возглавить Сан-Паулу, которое и решил принять.

В 2021 году Креспо уже работал с бразильским клубом, тогда Сан-Паулу выиграл Лигу Паулиста. Однако проработав меньше года аргентинец разорвал контракт по обоюдному согласию.

Сейчас специалист подписал с клубом лишь однолетнее соглашение.

Напомним, что накануне экс-клуб Креспо с треском проиграл Ювентусу.

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