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Бразильский клуб отреагировал на интерес Шахтера к талантливому вингеру

Директор Сан-Паулу ответил на информацию о возможной продаже 18-летнего футболиста.
Сегодня, 13:59
Энрике Кармо / instagram.com/henrique_.06
Энрике Кармо / instagram.com/henrique_.06

Директор Сан-Паулу Карлос Бельмонте прокомментировал информацию об интересе к вингеру команды Энрике Кармо со стороны донецкого Шахтера.

"Горняки" пытались подписать 18-летнего таланта еще летом, но тогда получили отказ. Теперь же появилась информация, что донецкий клуб готовится сделать новое предложение до конца этого года - до того, как игрок подпишет новый контракт с Сан-Паулу, активные переговоры о продлении которого сейчас ведутся.

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Тем не менее директор бразильского клуба отрицает обсуждение возможного трансфера вингера.

"У нас не было никаких контактов по этому поводу", - приводит слова Бельмонте saopaulo.blog.

Ранее сообщалось, что Шахтер предлагает солидную сумму за Энрике Кармо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер трансферы сан-паулу

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