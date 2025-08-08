iSport.ua
Шахтер близок к подписанию 19-летнего бразильца

"Горняки" предложили восемь миллионов евро за вингера Сан-Паулу.
Сегодня, 12:48       Автор: Игорь Мищук
Лукас Феррейра / Getty Images
Лукас Феррейра / Getty Images

Шахтер ведет переговоры по поводу приобретения вингера Сан-Паулу Лукаса Феррейры.

По информации Globo Esporte, украинский клуб сделал предложение по 19-летнему игроку в размере восьми миллионов евро и ожидается, что в ближайшее время сделка будет закрыта.

Читай также: Травматичный легионер Шахтера снова выбыл на неизвестный срок

Отмечается, что сам бразильский футболист также открыт к переезду в Европу.

Феррейра проявил себя на молодежном уровне в составе Сан-Паулу, выиграв в январе с командой U-20 Кубок Сан-Паулу. Позже он был переведен в первую команду, за которую провел 23 матча, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

Однако вскоре вингер потерял место в составе после назначения главным тренером Сан-Паулу Эрнана Креспо и сыграл всего один поединок под руководством нового наставника. Поэтому ожидается, что бразильский клуб отпустит игрока в Шахтер.

Ранее сообщалось, что Шахтер отдал легионера в аренду новичку Бундеслиги.

