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Футбол

Мбаппе пропустит очередной матч Клубного ЧМ-2025

Форвард сборной Франции остается в лазарете.
Сегодня, 15:18       Автор: Антон Федорцив
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий Килиан Мбаппе не поможет мадридскому Реалу в противостоянии с мексиканской Пачукой. Француз до сих пор не оправился от острого гастроэнтерита, сообщает El Partidazo de COPE.

Форвард "сливочных" покинул больницу и лечится амбулаторно. Как следствие, Мбаппе пропустит и 2-й тур группового этапа Клубного чемпионата мира. Появление бомбардира на поле в плей-офф маловероятно.

В сезоне 2024/25 Мбаппе сыграл 56 поединков во всех турнирах, в которых забил 43 мяча. Он завоевал Золотую бутсу в дебютном сезоне за "сливочных".

Тем временем Реал решил отдать "десятку" Модрича нападающему Арде Гюлеру.

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