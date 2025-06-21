Мбаппе пропустит очередной матч Клубного ЧМ-2025

Нападающий Килиан Мбаппе не поможет мадридскому Реалу в противостоянии с мексиканской Пачукой. Француз до сих пор не оправился от острого гастроэнтерита, сообщает El Partidazo de COPE.

Форвард "сливочных" покинул больницу и лечится амбулаторно. Как следствие, Мбаппе пропустит и 2-й тур группового этапа Клубного чемпионата мира. Появление бомбардира на поле в плей-офф маловероятно.

В сезоне 2024/25 Мбаппе сыграл 56 поединков во всех турнирах, в которых забил 43 мяча. Он завоевал Золотую бутсу в дебютном сезоне за "сливочных".

Тем временем Реал решил отдать "десятку" Модрича нападающему Арде Гюлеру.

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