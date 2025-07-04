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Футбол

Экс-звезда Ливерпуля полноценно вернулся в родной клуб

Фелипе Коутиньо перешел в Васко да Гаму.
Сегодня, 17:15       Автор: Андрей Безуглый
Фелипе Коутиньо / Getty Images
Фелипе Коутиньо / Getty Images

Астон Вилла объявила о продаже Фелипе Коутиньо.

Напомним, что 33-летний бразилец провел прошлый сезон в аренде в родном Васко да Гама.

В прошлом сезоне бразилец сыграл 26 матчей, отличившись пятью голами и шестью ассистами. По итогу игрока было решено выкупить.

Сумма сделки не оглашается, но Трансфермаркт оценивает Коутиньо в 4,5 млн евро.

Ранее также Арсенал неожиданно разорвал контракт со своим игроком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фелипе Коутиньо

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