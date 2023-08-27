iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-звезда Ливерпуля может продолжить карьеру вне АПЛ

Коутиньо интересуются в Испании и Катаре.
Сегодня, 19:55
Фелипе Коутиньо / Getty Images
Фелипе Коутиньо / Getty Images

Астон Вилла может продать Фелипе Коутиньо уже в ближайшее время, утверждает COPE.

Напомним, что 31-летний бразилец в прошлом сезоне сыграл 20 матчей, в которых забил всего 1 гол, а в текущем чемпионате и вовс епровел на поле 24 минуты.

Издание сообщает, что Астон Вилла получила предложение от Бетиса на 20 млн евро и склоняется к тому, чтобы принять его. Также Фелипе интересен Аль-Духайлю.

Интересно, что если клубу удастся продать игрока более чем за 20 млн, то половину суммы им придется отдать Барселоне.

Ранее, напомним, Манчестер Сити с трудом вырвал победу у Шеффилда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фелипе Коутиньо

Статьи по теме

Куман: Коутиньо не готов играть все 90 минут Куман: Коутиньо не готов играть все 90 минут
Коутиньо может переехать в Италию Коутиньо может переехать в Италию
Ливерпуль может заработать еще 5 миллионов бонусов за трансфер Коутиньо Ливерпуль может заработать еще 5 миллионов бонусов за трансфер Коутиньо
Барселоне придется заплатить Ливерпулю 5 млн евро, если Бавария выиграет ЛЧ Барселоне придется заплатить Ливерпулю 5 млн евро, если Бавария выиграет ЛЧ
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Сборные21:32
Франция и Финляндия досрочно выбыли из борьбы за победу на ЧМ-2023
Европа21:22
Кейн повторил рекорд Баварии 30-летней давности
Европа21:07
Малиновский дебютирует за Дженоа, выйдя в основе на матч против Лацио
Европа20:58
Жиру: Мы надеемся до конца бороться за скудетто
Европа20:39
Дубль Нуньеса принес Ливерпулю, игравшему вдесятером, волевую победу над Ньюкаслом
Европа20:32
Барселона перестреляла Вильярреал в сумасшедшем матче
Европа19:58
Челси готов отпустить своего защитника в Манчестер Юнайтед
Европа19:55
Экс-звезда Ливерпуля может продолжить карьеру вне АПЛ
Сборные19:26
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Италия проиграла Доминиканской Республике, Латвия вырвала победу над Францией
Украина19:25
УПЛ: Заря снова потеряла очки, Шахтер обыграл Колос, Ворксла оказалась сильнее Черноморца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK