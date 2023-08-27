Экс-звезда Ливерпуля может продолжить карьеру вне АПЛ

Коутиньо интересуются в Испании и Катаре.

Астон Вилла может продать Фелипе Коутиньо уже в ближайшее время, утверждает COPE.

Напомним, что 31-летний бразилец в прошлом сезоне сыграл 20 матчей, в которых забил всего 1 гол, а в текущем чемпионате и вовс епровел на поле 24 минуты.

Издание сообщает, что Астон Вилла получила предложение от Бетиса на 20 млн евро и склоняется к тому, чтобы принять его. Также Фелипе интересен Аль-Духайлю.

Интересно, что если клубу удастся продать игрока более чем за 20 млн, то половину суммы им придется отдать Барселоне.

Ранее, напомним, Манчестер Сити с трудом вырвал победу у Шеффилда.

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