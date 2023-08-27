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Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити: результат матча

Все голы пришлись на концовку матча.
Сегодня, 18:08
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити / Getty Images
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити / Getty Images

В воскресенье, 27 августа, Манчестер Сити отправился в гости к Шеффилд Юнайтед.

В этом матче, несмотря на прогнозы, интрига сохранялась до последних минут. За первые полчаса Сити создал дюжину моментов и даже забил из офсайда, хозяева лишь оборонялись.

На 37-й минуте "горожане" получили реальный шанс забить, но Холанд смазал пенальти. После этого "клинки" провели свою первую полноценную атаку, которая тоже не завершилась голом.

Лишь на 63-й минуте оборона Шеффилда рухнула, забил Холанд,исправляясь за пенальти. А под занавес матча хозяева неожиданно сравняли хорошим ударом с 16-ти метров.

Однако судьбу матча решил Родри шикарным дальным ударом, хоть Шеффилд и имел еще пару возможностей, отыграться еще раз не удалось.

Статистика матча чемпионата Англии Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити

Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2

Голы: Богл, 85 - Холанд, 63, Родри, 88

Удары: 6 - 30
Удары в створ: 2 - 9
Владение мячом: 20% - 80%
Атаки: 53 - 145

Шеффилд Юнайтед: Фодерингэм - Робинсон, Иган, Ахмедходжич - Болдок (Богл, 71),  Осборн (Ларуси, 17), Норвуд (Башем, 80), Хамер, Винисиус - Траоре, Осула (Макберни, 71).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол - Ковачич (Фоден, 86), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Альварес, Холанд.

Предупреждения: Болдок, 45+4, Осула, 60, Коста, 78, Эган, 83

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед

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