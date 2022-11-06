Бэйл на 128-й минуте спас Лос-Анджелес от поражения и помог впервые стать чемпионом МЛС

В ночь на воскресенье, 6 ноября, в Лос-Анджелесе состоялся финал плей-офф МЛС, в котором победителя определяли Лос-Анджелес и Филадельфия Юнион.

В основные 90 минут решающего поединка соперники отправили в ворота друг друга по два мяча, переведя встречу в дополнительное время.

Все главные события матча развернулись в конце второго экстра-тайма. Сначала Лос-Анджелес остался в меньшинстве после прямой красной карточки для голкипера Крепо, затем Филадельфия впервые в поединке вышла вперед, забив на 120+4 минуте, но калифорнийцев спас Гарет Бэйл. Валлиец, появившийся на поле уже в дополнительное время, вырвал для своей команды ничью на 120+8 минуте и перевел игру в серию пенальти.

Удары с одиннадцатиметровой отметки точнее исполнили игроки Лос-Анджелеса - победа 3:0.

Плей-офф МЛС. Финал

Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3 (пен. 3:0)

Голы: Акоста, 27, Мурильо, 83, Бэйл, 120+8 - Газдаг, 59, Элиотт, 85, 120+4

Отметим, что Лос-Анджелес завоевал титул чемпиона МЛС впервые.

Гарет Бэйл перебрался в североамериканскую лигу минувшим летом. Всего в составе калифорнийской команды валлиец провел 14 матчей, в которых отличился тремя голами.