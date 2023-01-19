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Месси и Роналду обменялись голами в товарищеском матче ПСЖ и звезд саудовских команд

Аргентинцу хватило всего трех минут, чтобы вывести свою команду вперед, но затем португалец успешно реализовал право на 11-метровый удар.
Сегодня, 19:59
Криштиану Роналду и Лионель Месси / ПСЖ
Криштиану Роналду и Лионель Месси / ПСЖ

В Эр-Рияде на Международном стадионе имени Короля Фахда в рамках товарищеского матча сошлись французский ПСЖ и команда звезд Ан-Насра и Аль-Хиляля.

Парижане вышли со своей основной троицей звезд в нападении: Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

Звезд саудовских команд с капитанской повязкой на руке вывел Криштиану Роналду.

Уже на третьей минуте европейский коллектив вышел вперед. Неймар выполнил заброс в штрафную на забегавшего Месси, который в одно касание переправил мяч в сетку ворот.

Спустя полчаса сборная команда звезд получила право на пенальти после того, как Криштиану получил по лицу от Кейлора Наваса. Сам пострадавший и исполнил приговор, отправив мяч точно в правый верхний угол ворот.

Стоит отметить, в в будущем Навас и Роналду могут стать одноклубниками, так как во вратаре заинтересован нынешний клуб португальца, а также одна команда из Английской Премьер-лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Криштиану Роналду ан-наср

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Месси и Роналду обменялись голами в товарищеском матче ПСЖ и звезд саудовских команд
Месси и Роналду обменялись голами в товарищеском матче ПСЖ и звезд саудовских команд

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