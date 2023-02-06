iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Привет от кыргызов: российских футболистов избили во время матча в Казахстане

Представители страны-агрессора в очередной раз продемонстрировали, почему не стоит их возвращать к международным соревнованиям.
Сегодня, 20:47
Вратарь передает привет
Вратарь передает привет "хорошему русскому"

В Казахстане российские футболисты-любители спровоцировали драку, за что заслуженно получили по лицу, сообщает Канал 24 со ссылкой на казахские СМИ.

В рамках медиатурнира состоялся матч между кыргызской командой Top Team и российским 2Drots.

По ходу поединка футболисты 2Drots не раз отличились неспортивным поведением, а также оскорбляли своих оппонентов.

В одном из моментов один кыргыз сфолил, а второй попал мячом в лежавшего оппонента. Началась потасовка футболистов обеих команд. Вратарь Top Team с разбега влетел двумя кулаками в голову одного русского.

В итоге началась массовая драка, за которую судья выписал кыргызским игрокам 4 красные карточки. Top Team в полном составе покинули поле, отказавшись продолжать матч. Арбитр присудил им техническое поражение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война война с россией

Статьи по теме

Усик обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию на ОИ-2024 Усик обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию на ОИ-2024
Норвежские биатлонисты выступили против допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде Норвежские биатлонисты выступили против допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде
Манчестер Юнайтед готов продать Марсьяля из-за его постоянных травм Манчестер Юнайтед готов продать Марсьяля из-за его постоянных травм
Леклер прокатился на легендарной Феррари F2003 Шумахера и Баррикелло Леклер прокатился на легендарной Феррари F2003 Шумахера и Баррикелло
Помочь журналистам

Видео

Леклер прокатился на легендарной Феррари F2003 Шумахера и Баррикелло
Леклер прокатился на легендарной Феррари F2003 Шумахера и Баррикелло

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Европа23:02
Манчестер Юнайтед готов продать Марсьяля из-за его постоянных травм
Формула 122:40
Леклер прокатился на легендарной Феррари F2003 Шумахера и Баррикелло
Теннис22:18
Костюк пробилась в 1/8 финала турнира в ОАЭ
НБА21:48
Ирвинг = ?: какие обмены команды предлагали Бруклину
Европа21:33
Атсу спасли из-под завалов после землетрясения в Турции
Европа21:12
Ливерпуль не хочет продлевать контракт с Кейта
Формула 121:03
Боттас: Лишь в 2021 году признал, что Хэмилтон сильнее меня
Другие страны20:47
Привет от кыргызов: российских футболистов избили во время матча в Казахстане
Европа20:32
Реал отправился на клубный ЧМ без Куртуа, зато с Луниным
Европа20:06
Юрист, возглавляющий независимую комиссию по делу Манчестер Сити, болеет за Арсенал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK