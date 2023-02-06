Привет от кыргызов: российских футболистов избили во время матча в Казахстане

Представители страны-агрессора в очередной раз продемонстрировали, почему не стоит их возвращать к международным соревнованиям.

В Казахстане российские футболисты-любители спровоцировали драку, за что заслуженно получили по лицу, сообщает Канал 24 со ссылкой на казахские СМИ.

В рамках медиатурнира состоялся матч между кыргызской командой Top Team и российским 2Drots.

По ходу поединка футболисты 2Drots не раз отличились неспортивным поведением, а также оскорбляли своих оппонентов.

В одном из моментов один кыргыз сфолил, а второй попал мячом в лежавшего оппонента. Началась потасовка футболистов обеих команд. Вратарь Top Team с разбега влетел двумя кулаками в голову одного русского.

В итоге началась массовая драка, за которую судья выписал кыргызским игрокам 4 красные карточки. Top Team в полном составе покинули поле, отказавшись продолжать матч. Арбитр присудил им техническое поражение.