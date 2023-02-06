Привет от кыргызов: российских футболистов избили во время матча в Казахстане
В Казахстане российские футболисты-любители спровоцировали драку, за что заслуженно получили по лицу, сообщает Канал 24 со ссылкой на казахские СМИ.
В рамках медиатурнира состоялся матч между кыргызской командой Top Team и российским 2Drots.
По ходу поединка футболисты 2Drots не раз отличились неспортивным поведением, а также оскорбляли своих оппонентов.
В одном из моментов один кыргыз сфолил, а второй попал мячом в лежавшего оппонента. Началась потасовка футболистов обеих команд. Вратарь Top Team с разбега влетел двумя кулаками в голову одного русского.
В итоге началась массовая драка, за которую судья выписал кыргызским игрокам 4 красные карточки. Top Team в полном составе покинули поле, отказавшись продолжать матч. Арбитр присудил им техническое поражение.