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Робиньо может отбыть тюремный срок в Бразилии

Итальянские власти нашли способ посадить экс-футболиста.
Сегодня, 23:06
Робиньо / Getty Images
Робиньо / Getty Images

Итальянские власти обратились к Бразилии с просьбой отправить Робиньо в тюрьму, пишет UOL.

Бразильский форвард был осужден к 9 годам тюремного заключения в Италии за групповое изнасилование. Однако успел покинуть страну прежде, чем его задержали.

Робиньо отправился домой в Бразилию, ведь их конституция запрещает экстрадицию своих граждан. Хотя Италия и выдала международный ордер на арест экс-футболиста.

В пятницу Министерство иностранных дел Бразилии сообщило, что получило запрос от Италии о том, чтобы он отбыл заслуженный срок на родине.

Бразильская судебная система оязана рассмотреть запрос и, возможно, даже удовлетворить его. Однако процесс может растянуться на несколько лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: робиньо

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