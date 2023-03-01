Эквадорский Индепендьенте дель Валье стал обладателем Суперкубка Южной Америки

Победитель двухматчевого противостояния с бразильским Фламенго был определен в серии пенальти.

Эквадорский Индепендьенте дель Валье выиграл Рекопу Южной Америки.

В местном суперкубке эквадорскому клубу, который являлся прошлогодним победителем Копа Судамерикана, противостоял триумфатор Копа Либертадорес бразильский Фламенго.

Источник: Getty Images

После домашней победы 1:0 в первом поединке Индепендьенте в ответном матче не смог удержать минимальное преимущество. При этом бразильскому клубу удалось сравнять общий счет в противостоянии лишь на шестой компенсированной минуте.

Источник: Getty Images

Однако все же в серии послематчевых пенальти точнее была эквадорская команда - 5:4. Единственный промах в составе Фламенго допустил Джорджиан Де Арраскаэта, гол которого перед этим как раз спас бразильский коллектив и перевел игру в дополнительное время.

Источник: Getty Images

Индепендьенте дель Валье выиграл Суперкубок Южной Америки впервые в своей истории.

Отметим, что недавно Фламенго выступал на Клубном чемпионате мира, где занял третье место.