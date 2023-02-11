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Фламенгу обыграл Аль-Ахли в матче за бронзу КЧМ

Бразильцы разобрались с соперником в конце матча.
Сегодня, 20:07
Фламенгу
Фламенгу

В рамках матча за третье место на клубном чемпионате мира Аль-Ахли встретился с Фламенгу 

Бразильцы не стали откладывать дело в долгий ящик и принялись доказывать свой класс уже в начале матча. Счет открыл Габриэль Барбоза более известный, как "Габигол".

Впрочем, египетский клуб не стушевался и усилиями Абделькадера сперва сравнял счет, а затем и вышел вперед, но затем для номинальных хозяев произошла неприятность. Абдуллфатах оставил свою команду в меньшинстве.

После этого Фламенгу уже легко довел матч до победного. Педру оформил дубль, а между его голами снова отличился Барбоза.

Аль-Ахли - Фламенгу 2:4

Голы: Абделькадер, 37, 60 - Габриэль Барбоса, 11, 84, Педру, 77, 90+1

Аль-Ахли: Эль-Шенави - Абдуллфатах, Яссер, Абдельмонем, Маалул (Аль-Шахат, 90) - Мохамед, Аттиа, Фати (Дьенг, 90), Ахмед - Шериф (Хани, 75), Тау.

Фламенгу: Сантос - Айртон, Луиз (Пабло, 86), Фабрисио, Варела - Видаль, Майа, Де Арраскаэта, Рибейру (Эвертон, 63) - Педру, Габигол.

Предупреждения: Абдельмонем, Аттиа, Фати, Де Арраскаэта.


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