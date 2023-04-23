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Ярмоленко отличился ассистом, но Аль-Айн не сумел удержать победу

Соперник команды Сергея Реброва на последних минутах вырвал ничью, уступая в два мяча.
Вчера, 23:16
Андрей Ярмоленко / twitter.com/alainfcae / Getty Images
Андрей Ярмоленко / twitter.com/alainfcae / Getty Images

В воскресенье, 23 апреля, Аль-Айн, возглавляемый Сергеем Ребровым, встречался на выезде с Бани Ясом в 24-м туре чемпионата ОАЭ.

Украинский вингер команды гостей Андрей Ярмоленко в этом поединке вышел на поле в стартовом составе и записал на свой счет голевой пас.

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На 61-й минуте встречи украинец после ошибки голкипера Бани Яса отдал передачу практически на пустые ворота на Софиана Рахими, который удвоил преимущество Аль-Айна.

Вскоре после результативного действия Ярмоленко был заменен, а хозяева поля в конце поединка сократили отставание и в итоге даже сумели вырвать ничью на 90+7-й минуте.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ярмоленко провел в составе Аль-Айна во всех турнирах 27 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

Подопечные Реброва на данный момент занимают второе место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, отставая от лидера на три балла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Айн

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