Ярмоленко отличился ассистом, но Аль-Айн не сумел удержать победу

Соперник команды Сергея Реброва на последних минутах вырвал ничью, уступая в два мяча.

В воскресенье, 23 апреля, Аль-Айн, возглавляемый Сергеем Ребровым, встречался на выезде с Бани Ясом в 24-м туре чемпионата ОАЭ.

Украинский вингер команды гостей Андрей Ярмоленко в этом поединке вышел на поле в стартовом составе и записал на свой счет голевой пас.

Читай также: Курьезный ассист Ярмоленко помог Аль-Айну выйти в финал Кубка Президента ОАЭ

На 61-й минуте встречи украинец после ошибки голкипера Бани Яса отдал передачу практически на пустые ворота на Софиана Рахими, который удвоил преимущество Аль-Айна.

Вскоре после результативного действия Ярмоленко был заменен, а хозяева поля в конце поединка сократили отставание и в итоге даже сумели вырвать ничью на 90+7-й минуте.

لابا يستغل خطأ حارس بني ياس..



وسفيان رحيمي يسجل ثاني أهداف العين بشكل رائع#بني_ياس_العين#دوري_أدنوك_للمحترفين#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/nVJRV7MPGc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 23, 2023

Отметим, что в нынешнем сезоне Ярмоленко провел в составе Аль-Айна во всех турнирах 27 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

Подопечные Реброва на данный момент занимают второе место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, отставая от лидера на три балла.