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Курьезный ассист Ярмоленко помог Аль-Айну выйти в финал Кубка Президента ОАЭ

Команда Сергея Реброва поборется за кубковый трофей.
Сегодня, 00:30
Аль-Айн Реброва и Ярмоленко сыграет в финале Кубка / twitter.com/alainfcae
Аль-Айн Реброва и Ярмоленко сыграет в финале Кубка / twitter.com/alainfcae

Аль-Айн под руководством Сергея Реброва пробился в финал Кубка Президента ОАЭ, одолев в двухматчевом полуфинальном противостоянии Аль-Васл.

После безголевого первого поединка команда украинского тренера в ответном матче одолела оппонента со счетом 1:0.

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Непосредственно к победе Аль-Айна приложился украинский вингер Андрей Ярмоленко, который записал на свой счет результативную передачу, правда, этот ассист получился достаточно курьезным.

На 24-й минуте встречи украинец пытался пробить после прострела с фланга, не попал по мячу, но тот от него удачно отскочил к партнеру по команде Эрику, который и поразил ворота соперника.

Соперником Аль-Айна в кубковом финале будет Шарджа.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ярмоленко провел в составе Аль-Айна 26 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОАЭ Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Айн

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