Курьезный ассист Ярмоленко помог Аль-Айну выйти в финал Кубка Президента ОАЭ

Аль-Айн Реброва и Ярмоленко сыграет в финале Кубка / twitter.com/alainfcae

Аль-Айн под руководством Сергея Реброва пробился в финал Кубка Президента ОАЭ, одолев в двухматчевом полуфинальном противостоянии Аль-Васл.

После безголевого первого поединка команда украинского тренера в ответном матче одолела оппонента со счетом 1:0.

Читай также: Ярмоленко забил очередной гол за Аль-Айн

Непосредственно к победе Аль-Айна приложился украинский вингер Андрей Ярмоленко, который записал на свой счет результативную передачу, правда, этот ассист получился достаточно курьезным.

На 24-й минуте встречи украинец пытался пробить после прострела с фланга, не попал по мячу, но тот от него удачно отскочил к партнеру по команде Эрику, который и поразил ворота соперника.

بدأ الهجمة وأنهاها بنفسه..

إيريك يسجل الهدف الأول لنادي العين من تسديدة يسارية على الطائر#العين_الوصل#كاس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/OfO2lUTmv1 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2023

Соперником Аль-Айна в кубковом финале будет Шарджа.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ярмоленко провел в составе Аль-Айна 26 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.