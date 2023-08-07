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Легенда Барселоны продолжит карьеру в ОАЭ

39-летний Андрес Иньеста пока еще не завершает футбольную карьеру.
Сегодня, 22:08
Андрес Иньеста / Getty Images
Андрес Иньеста / Getty Images

39-летний Андрес Иньеста подпишет контракт с арабским Эмирейтс, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что испанский хавбек с 2018 года выступал за японский Виссел Кобе, за который провел 134 матча.

В ближайшее время Андрес подпишет контракт по схеме 1+1 с Эмирейтс из Рас-эль-Хаймы.

Какие-либо дополнительные подробности контракта инсайдер не сообщает.

Ранее, напомним, стало известно, что Интер наконец завершил трансфер Яна Зоммера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрес Иньеста

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