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Арбитр из США не засчитал гол Роналду, увидев фол со стороны португальца

Португалец все равно оформил дубль в первом тайме.
Вчера, 21:56
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Во вторник, 29 августа, проходит матч между Ан-Насром и Аль-Шабабом.

Криштиану Роналду в этом матче уже забил два гола и оба с пенальти. На 13-й минуте защитник Аль-Шабаба сыграл рукой, а потом на 37-й минуте грубый фол привел к еще одному пенальти.

Однако между этими моментами португалец сумел забить еще один гол. На 19-й минуте поединка Брозович круто подал в штрафную, а Криш в своем стиле головой отправил мяч в девятку.

Однако американский рефери решил проверить момент через VAR, и после просмотра отменил гол. По его мнению португалец нарушил правила.

Еще до перерыва Криш также отличился передачей на Мане, в текущий момент счет в матче 3:0 в пользу Ан-Насра.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

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