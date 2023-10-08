Североамериканская сборная хочет привлечь скандального экс-вингера Манчестер Юнайтед
Скандальноизвестный вингер Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд может сменить футбольную национальную принадлежность.
Как сообщает портал Utddistrict, национальная команда Ямайки готова привлечь в свои ряды Мейсона.
По словам главного тренера команды Хеймира Халгримссона, он воспользуется любым шансом для того, чтобы заполучить в свой состав талантливого игрока.
"Я ничем не отличаюсь от любого тренера в мире, мы хотим, чтобы в нашей команде были лучшие таланты
Если он вернется к своей прежней форме и уровню, он уверен, что ему хватит уровня, чтобы помочь Ямайке", - сказал Хеймир.
Отметим, что у Гринвуда есть матч за сборную Англии, но правила ФИФА позволяют ему сменить футбольную нацию.
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