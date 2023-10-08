Североамериканская сборная хочет привлечь скандального экс-вингера Манчестер Юнайтед

Ямайка намерена пригласить в свои ряды Мейсона Гринвуда.

Скандальноизвестный вингер Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд может сменить футбольную национальную принадлежность.

Как сообщает портал Utddistrict, национальная команда Ямайки готова привлечь в свои ряды Мейсона.

По словам главного тренера команды Хеймира Халгримссона, он воспользуется любым шансом для того, чтобы заполучить в свой состав талантливого игрока.

"Я ничем не отличаюсь от любого тренера в мире, мы хотим, чтобы в нашей команде были лучшие таланты

Если он вернется к своей прежней форме и уровню, он уверен, что ему хватит уровня, чтобы помочь Ямайке", - сказал Хеймир.

Отметим, что у Гринвуда есть матч за сборную Англии, но правила ФИФА позволяют ему сменить футбольную нацию.

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