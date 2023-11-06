Фанаты Портленда выступили против возможного назначения Фила Невилла

Фанаты Портленд Тимберс выступили против возможного назначения Фила Невилла.

Ранее стало известно, что американский клуб может пригласить английского специалиста, однако фанаты устроили акцию протеста.

Дело в том, что ранее Невилл отметился рядом сексистских твитов, однако в 2018 году уже принес публичные извинения. Однако болельщики Портленда все равно против.

"Мы глубоко разочарованы, что клуб, как сообщается, остановил свой выбор на тренере с историей сексистских публичных заявлений, которые противоречат духу клуба, города и болельщиков. У него также нет достаточно послужного тренерского списка.

Призываем Тимберс пересмотреть решение и оценить других кандидатов, прежде чем заключать контракт", – приводит заявление фанатов BBC.

Ранее также сообщалось, что Металлист 1925 покинул Эдмар.

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