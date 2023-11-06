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Фанаты Портленда выступили против возможного назначения Фила Невилла

Когда-то англичанин отметился сексистскими твитами.
Сегодня, 12:58
Фил Невилл / Getty Images
Фил Невилл / Getty Images

Фанаты Портленд Тимберс выступили против возможного назначения Фила Невилла.

Ранее стало известно, что американский клуб может пригласить английского специалиста, однако фанаты устроили акцию протеста.

Дело в том, что ранее Невилл отметился рядом сексистских твитов, однако в 2018 году уже принес публичные извинения. Однако болельщики Портленда все равно против.

"Мы глубоко разочарованы, что клуб, как сообщается, остановил свой выбор на тренере с историей сексистских публичных заявлений, которые противоречат духу клуба, города и болельщиков. У него также нет достаточно послужного тренерского списка.

Призываем Тимберс пересмотреть решение и оценить других кандидатов, прежде чем заключать контракт", – приводит заявление фанатов BBC.

Ранее также сообщалось, что Металлист 1925 покинул Эдмар.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фил Невилл

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