Эдмар уволился из Металлиста 1925 ради работы за рубежом
Главным тренером останется Олег Голодюк.
Наставник харьковского Металлиста 1925 Эдмар покинул команду.
Напомним, бразилец возглавил клуб в октябре прошлого года вместе с Олегом Голодюком. Под их руководством клуб провел 38 игр, в которых одержал лишь девять побед.
Как сообщает сайт клуба, Эдмар получил предложение возглавить заграничный клуб, которое они решил принять.
Металлист 1925 в официальном заявлении поблагодарил своего уже бывшего наставника за поддержку клуба и Украины в целом, а также подтвердил, что главным тренером останется Голодюк.
Ранее также сообщалось, что Мирча Луческу опроверг информацию о том, что он завершает карьеру.
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