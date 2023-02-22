iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Интер Майами высказался касаемо возможного подписания Месси

Английский специалист хотел бы видеть у себя в обойме игрока топового уровня.
Сегодня, 15:20
Фил Невилл / Getty Images
Фил Невилл / Getty Images

Главный тренер Интер Майами Фил Невилл высказался о потенциальном переходе нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

"Я думаю, что это выходит за пределы Интер Майами. Я думаю, это касается всей МЛС. Это важно для МЛС. 

Я думаю, что это, вероятно, был бы самый крупный трансфер за всю историю американского спорта.

Читайте также: Легендарному возвращению быть! Месси может вновь стать игроком Барселоны

С приходом Месси жизнь изменится. Все будет по-другому. Деревьям возле базы придется стать выше. Охране придется стать строже.

Игрокам придется изменить путь, которым они идут на стадион. Отели, в которых мы останавливаемся, возможно, придется поменять", – сказал Невилл в интервью The Athletic.

Напомним, действующий контракт Месси с ПСЖ истекает этим летом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Фил Невилл интер майами

Статьи по теме

Неймар пропустит матч против Марселя Малиновского Неймар пропустит матч против Марселя Малиновского
Легендарному возвращению быть! Месси может вновь стать игроком Барселоны Легендарному возвращению быть! Месси может вновь стать игроком Барселоны
Ответ Каземиро: Неймар в соло выиграл раунд, убив всех противников в CS:GO Ответ Каземиро: Неймар в соло выиграл раунд, убив всех противников в CS:GO
Майкл Хантер сделал прогноз на бой Усик - Фьюри Майкл Хантер сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Матч всех звезд НБА: видео драфта игроков и битвы команд ЛеБрона и Янниса
Матч всех звезд НБА: видео драфта игроков и битвы команд ЛеБрона и Янниса

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс17:25
Майкл Хантер сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
ММА17:24
Оливейра объявил имя следующего оппонента
Европа17:22
Неймар пропустит матч против Марселя Малиновского
НБА17:00
С прицелом на будущее: Бруклин продлил контракт с тренером
Европа16:51
Сыновья легенды Манчестер Юнайтед сыграют друг против друга за разные сборные
Европа16:40
"Он хочет делиться знаниями": тен Хаг рассказал об ужине с Фергюсоном
Украина16:24
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Киберспорт16:15
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Олимпийские игры16:06
Подкопаева: Уверена, что мы сможем дожать МОК
Европа15:50
Президент Наполи готов продать лидеров клуба за солидную сумму
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK