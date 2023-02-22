Тренер Интер Майами высказался касаемо возможного подписания Месси

Английский специалист хотел бы видеть у себя в обойме игрока топового уровня.

Главный тренер Интер Майами Фил Невилл высказался о потенциальном переходе нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

"Я думаю, что это выходит за пределы Интер Майами. Я думаю, это касается всей МЛС. Это важно для МЛС.

Я думаю, что это, вероятно, был бы самый крупный трансфер за всю историю американского спорта.

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С приходом Месси жизнь изменится. Все будет по-другому. Деревьям возле базы придется стать выше. Охране придется стать строже.

Игрокам придется изменить путь, которым они идут на стадион. Отели, в которых мы останавливаемся, возможно, придется поменять", – сказал Невилл в интервью The Athletic.

Напомним, действующий контракт Месси с ПСЖ истекает этим летом.