Тренер Интер Майами высказался касаемо возможного подписания Месси
Английский специалист хотел бы видеть у себя в обойме игрока топового уровня.
Главный тренер Интер Майами Фил Невилл высказался о потенциальном переходе нападающего ПСЖ Лионеля Месси.
"Я думаю, что это выходит за пределы Интер Майами. Я думаю, это касается всей МЛС. Это важно для МЛС.
Я думаю, что это, вероятно, был бы самый крупный трансфер за всю историю американского спорта.
Читайте также: Легендарному возвращению быть! Месси может вновь стать игроком Барселоны
С приходом Месси жизнь изменится. Все будет по-другому. Деревьям возле базы придется стать выше. Охране придется стать строже.
Игрокам придется изменить путь, которым они идут на стадион. Отели, в которых мы останавливаемся, возможно, придется поменять", – сказал Невилл в интервью The Athletic.
Напомним, действующий контракт Месси с ПСЖ истекает этим летом.