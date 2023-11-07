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Экс-футболист МЮ возглавил клуб МЛС

Фил Невилл продолжит свою тренерскую карьеру.
Сегодня, 09:57
Фил Невилл / Getty Images
Фил Невилл / Getty Images

Бывший игрок Манчестер Юнайтед, Эвертона и сборной Англии Фил Невилл нашел новую работу.

Англичанин возглавил Портленд Тимберс. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Для 46-летнего специалиста это третье самостоятельное место работы. До этого он был главным тренером в Интер Майами и женской сборной Англии. Также он работал ассистентом в Валенсии и Манчестер Юнайтед.

Невилл прокомментировал свое назначение, отметив, что Портленд чем-то напоминает ему Манчестер.

"Я очень взволнован вызовом, который ждет меня впереди. С первой же минуты знакомства с командой я понял, что это правильная возможность, правильный клуб и правильный город для меня.

Думаю, это путешествие станет чем-то особенным. У меня остались прекрасные воспоминания о посещении Портленда, который напоминает мне о моем родном Манчестере", - заявил Фил. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед МЛС Фил Невилл

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