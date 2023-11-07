Отца Луиса Диаса могут освободить в ближайшие часы
Отца Луиса Диаса могут освободить уже этим вечером, пишет The Athletic.
Напомним, что родителей игрока Ливерпуля похитила Армия национального освобождения (ELN). Мать удалось освободить, а его отец все еще в заложниках.
Лидер ELN заявил, что совобождени мешают колумбийские военные и их операции, а потому они требуют отвести войска.
Сегодня Вооруженнеы силы Колумбии сообщили об отводе войск от позиций ELN.
"В ходе этих военных маневров предоставлены все гарантии и условия для того, чтобы отец Луиса Диаса мог быть освобожден в ближайшие несколько часов.
С момента похищения до сегодняшнего дня ELN несет ответственность за физическую неприкосновенность Луиса Мануэля Диаса. Миссия колумбийских военных всегда заключалась в защите жизни и свободы колумбийцев", – говорится в заявлении военных.
Ранее также сообщалось, что хавбек Реала намерен запустить собственную медиалигу.
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