Отца Луиса Диаса могут освободить в ближайшие часы

Отца Луиса Диаса могут освободить уже этим вечером, пишет The Athletic.

Напомним, что родителей игрока Ливерпуля похитила Армия национального освобождения (ELN). Мать удалось освободить, а его отец все еще в заложниках.

Лидер ELN заявил, что совобождени мешают колумбийские военные и их операции, а потому они требуют отвести войска.

Сегодня Вооруженнеы силы Колумбии сообщили об отводе войск от позиций ELN.

"В ходе этих военных маневров предоставлены все гарантии и условия для того, чтобы отец Луиса Диаса мог быть освобожден в ближайшие несколько часов.

С момента похищения до сегодняшнего дня ELN несет ответственность за физическую неприкосновенность Луиса Мануэля Диаса. Миссия колумбийских военных всегда заключалась в защите жизни и свободы колумбийцев", – говорится в заявлении военных.

Ранее также сообщалось, что хавбек Реала намерен запустить собственную медиалигу.

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