У игрока сборной Гвинеи украли футболку Винисиуса и исключили из сборной

Морлайе Силла обвинил в краже своих товарищей.

Игрок сборной Гвинеи и португальской Аруки Морлайе Силла пропустит Кубок африканских наций, пишет Mimi Mefo Info.

17 июня сборная Гвинеи встречалась со сборной Бразилии, а после матча Силла взял футболку у Винисиуса Жуниора.

Игрок оставил футболку в раздевалке на некоторое время, а вернувшись обнаружил, что она пропала. Силла обвинил тренеров и других игроков в краже и потребовал обыскать раздевалку.

Из-за этого в команде случился большой скандал, Силла отказался извиняться за свои обвинения и был исключен из сборной. На Кубок африканских наций он не поедет.

Ранее также сообщалось, что Арсенал нацелился на именитого защитника.

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