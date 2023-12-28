Арсенал намерен приобрести защитника Баварии

Лондонский Арсенал намерен усилить линию защиты.

Как сообщает издание SportBild, "канониры" намерены подписать нидерландца Маттейса де Лигта. Микель Артета видит в центрбэке долгосрочную цель и готов побороться за него следующим летом.

Футболист страдает от недостатка игрового времени в Баварии. В текущем сезоне он провел лишь 11 матчей.

Стоит отметить, что сам де Лигт хотел бы сменить клуб как можно скорее, но Бавария не желает отпускать его посреди сезона из-за того, что они нуждаются в глубине состава и у них будет мало времени на поиск замены Матетйсу.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария хочет подписать лидера одного из своих конурентов по Бундеслиге.

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