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Арсенал намерен приобрести защитника Баварии

Маттейс де Лигт может оказаться в стане лондонцев.
Сегодня, 17:59
Маттейс де Лигт
Маттейс де Лигт

Лондонский Арсенал намерен усилить линию защиты.

Как сообщает издание SportBild, "канониры" намерены подписать нидерландца Маттейса де Лигта. Микель Артета видит в центрбэке долгосрочную цель и готов побороться за него следующим летом.

Футболист страдает от недостатка игрового времени в Баварии. В текущем сезоне он провел лишь 11 матчей. 

Стоит отметить, что сам де Лигт хотел бы сменить клуб как можно скорее, но Бавария не желает отпускать его посреди сезона из-за того, что они нуждаются в глубине состава и у них будет мало времени на поиск замены Матетйсу.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария хочет подписать лидера одного из своих конурентов по Бундеслиге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Маттейс Де Лигт

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