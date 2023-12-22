Бавария нашла альтернативу своей главной трансферной цели

Мюнхенская Бавария определилась с альтернативой Рональду Араухо.

Как сообщает Кристиан Фальк, "красные" хотят ослабить Байер, который борется с ними за чемпионство, и подписать Джонатана Та. Наставник мюнхенцев Томас Тухель является большим поклонником центрбэка.

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В контракте Та с "фармацевтами" есть опция выкупа за 18 млн евро, но она активируется лишь летом, поэтому, если Бавария хочет усилить центр защиты уже зимой, то им придется заплатить больше.

В текущем сезоне Джонатан провел 23 матча, отличившись четырьмя забитыми голами.

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