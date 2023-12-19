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Бавария продлила контракт с легендой клуба

Томас Мюллер останется в клубе до конца сезона-2024/25.
Сегодня, 16:58
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Бавария объявила о продлении контракта с легендарным для мюнхенцев и всего немецкого футбола Томасом Мюллером.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с футболистом будет действительно до лета 2025 года. Финансовые детали не разглашаются.

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Сам футболист в Instagram также успел отреагировать на данное событие.

"Отличные новости. Сегодня я продлил свой контракт с Баварией! 25-й номер останется до 2025 года.

С самого моего детства я любил этот прекрасный клуб и вместе мы готовы к следующей большой цели в предстоящем сезоне, но прежде всего мы должны завтра выиграть тяжелый матч с Вольфсбургом", - написал Мюллер.

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